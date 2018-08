Buzançais, France

Le Mont-Saint-Michel, les jardins de Versailles, la cathédrale de Rouen... Pierre-André Lablaude a participé à de nombreux chantiers de restauration prestigieux. Il s’est éteint le 26 juillet à Versailles, à l’âge de 71 ans, comme le relate le journal Le Monde dans cet article. La ville de Buzançais, dans l'Indre, où il possédait une maison de famille, lui rend hommage dans un communiqué.

L'hommage du Château de Versailles

"En 1990, il avait été nommé architecte en chef du domaine national de Versailles, responsable du parc et des bâtiments qui s’y rattachent. Après la terrible tempête de 1999, il a su redonner vie aux _jardins de Versailles_. Catherine Pegard, Présidente de l’établissement public du Château et du Domaine de Versailles rend hommage à Pierre-André Lablaude en ces termes :

"Son expertise reconnue dans le monde entier et sa volonté de partager son savoir-faire l’ont conduit, bien au-delà de nos frontières à contribuer à la restauration de lieux insignes : les temples d’Angkor ou _les jardins impériaux à Tokyo_. Son humour allié à une extrême courtoisie, son autorité bienveillante lui donnaient une présence particulière qui ne s’effacera pas".

Le soleil se couche sur les jardins de Versailles. Hommage à Pierre André Lablaude, l'architecte en chef des monuments historiques en charge des jardins de Versailles de 1990 à 2012. Il a été le grand artisan de la restauration des jardins après la tempête de 1990. pic.twitter.com/R66N6zqEAw — Chateau de Versailles (@CVersailles) August 1, 2018

Il apportait ses conseils aux travaux de Buzançais

"À Buzançais, où il passait une partie de ses vacances depuis l’enfance, il avait conservé une maison de famille. Discrètement et bénévolement, il apportait ses conseils aux travaux de la ville. Le _prieuré Sainte-Croix_, devenu depuis peu propriété communale, était un chantier qu’il commençait à accompagner avec le regard qu’il portait sur les édifices prestigieux dont il a conduit les rénovations".

_"À l’âge où il nous quitte, il avait exprimé le devoir de vivre plus souvent à Buzançais. Sa compétence et son_soutien amical étaient des garanties précieuses dans la qualité de la réflexion et dans la conception des chantiers de Buzançais. A son épouse, à sa famille, la Ville de Buzançais adresse ses condoléances attristées", conclut le communiqué.