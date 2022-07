La ville de Buzançais rend hommage à Jacqueline Florentin une grande résistante Berrichonne

La ville de Buzançais, dans l'Indre, s'apprête à rendre hommage à une illustre résistante. De 1941 à 1943, Jacqueline Florentin était agent de renseignement entre la France et Londres. Elle n'a pas parlé de ses actes de résistance, jusqu'en 2007, quelques années avant sa mort. A Buzançais, sa commune de naissance, une plaque en sa mémoire sera dévoilée ce samedi 30 juillet à 10h30 devant sa maison natale.

Violoncelliste et messagère entre la France et l'Angleterre

"C'était une très grande résistante, puisqu'elle était agent de liaison avec Londres", explique Régis Blanchet, le maire de Buzançais. Pendant la guerre, Jacqueline Florentin habitait à Rennes où elle était violoncelliste professionnelle. "Cela lui permettait de faire passer plus facilement des messages car elle circulait avec un laissez-passer", poursuit le maire. "Elle a risqué sa vie tous les jours pendant la guerre", estime Régis Blanchet. Jacqueline Florentin a également hébergé des résistants chez elle, prenant ainsi de grands risques.

"Un trésor enfouit"

Ce n'est qu'à la fin de sa vie que la Berrichonne, femme de Jacques Florentin, Compagnon de la Libération, révèle ces actes de résistances. Personne ne le savait, pas même sa famille. Eliane Florentin, sa fille a tout découvert il y a quelques années. "Je savais qu'elle avait fait des choses mais elle n'en parlait pas trop", se souvient-elle.

"Maman avait des décorations dont elle ne parlait pas du tout", explique-t-elle. "Elle a commencé à en parler quand elle avait déjà largement plus de 90 ans et c'est revenu avec des détails et on avait l'impression de découvrir un trésor enfouit. Elle en a parlé très volontiers comme quelque chose qui, tout à coup, émerge du passé et c'était impressionnant pour nous", détaille Eliane Florentin. Sa mère est morte à 98 ans, le 5 avril 2017. Elle venait d'obtenir la Légion d'Honneur pour ces différents faits de résistance.

Le maire de Buzançais veut rendre hommage, à travers Jacqueline Florentin, à toutes les femmes résistantes, trop souvent oubliées.