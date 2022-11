La ville de Cabourg fête le centenaire de l'écrivain français Marcel Proust

Cabourg célèbre ce week-end une figure historique de la littérature française, Marcel Proust ! Le 18 novembre 1922, l'écrivain meurt épuisé d'une bronchite mal soignée : il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Son roman, l'un des plus connus, À la Recherche du Temps Perdu, a été en partie écrit à Cabourg, véritable source d'inspiration à l'époque pour les écrits de Proust.

ⓘ Publicité

Ayant appris qu'il y avait, à Cabourg, un hôtel, le plus confortable de toute la côte, j'y suis allée. Depuis que je suis ici, je peux me lever et sortir tous les jours, ce qui ne m'était pas arrivé depuis six anx - Marcel Proust

L'écrivain a passé tous ses étés entre 1907 et 1914 au Grand Hôtel, dans la célèbre Chambre 414. Le Grand Hôtel ouvre d'ailleurs au public cette chambre redécorée en hommage à Proust samedi 19 et dimanche 20 novembre.

La statut de Marcel Proust trône désormais dans le jardin du musée dédié à l'écrivain © Radio France - Louis Fontaine

Un musée pour plonger dans l'univers Proust

Il n'y a pas qu'au Grand Hôtel de Cabourg que vous pourrez replonger dans l'univers Proust ce week-end. Depuis l'année dernière, un musée lui est dédié. La Villa du Temps retrouvé présente Marcel Proust, la Belle Époque et l'architecture balnéaire de la Côte Fleurie. Sa directrice, Roma Lambert parle d'une visite, avec l'écrivain français à vos côtés.

"C'est un voyage dans le temps. C'est-à-dire que vous quittez Cabourg et la Côte fleurie de 2022 pour vous plonger dans cette période qui était la Belle Époque, la fin du 19ᵉ et le début du XXᵉ siècle. Chaque artiste qui est exposé ou chaque œuvre a un lien avec l'écrivain. On invite nos visiteurs à retrouver quel est ce lien, à rencontrer les artistes qui étaient les amis de Proust, de se baigner dans ce qu'il faisait, lui et son entourage culturel et artistique"

La musée vous plonge à l'époque de Proust © Radio France - Louis Fontaine

Pour le jour anniversaire de la disparition de Marcel Proust , la Villa du Temps retrouvé ouvre ses portes gratuitement ce vendredi 18 novembre de 11h à 13h et de 14h à 17h. Des visites guidées sont également prévues ce week-end.

La ville de Cabourg organise trois journées de festivités , avec des rendez-vous artistiques, théâtraux et musicaux en hommage à Marcel Proust.