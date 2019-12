La ville de Carpentras prend un arrêté interdisant l’installation de cirques détenant des animaux sauvages

C'est un sujet polémique entre les circassiens et les associations de défense des animaux. Mais à présent la liste des municipalités qui prennent des arrêtés pour interdire les cirques avec animaux sauvages s'allonge. En Vaucluse Carpentras est la seconde à sauter le pas après Richerenches.

Carpentras, France

Il y a deux ans le village de Richerenches dans l’enclave a pris un tel arrêté. La ville de Carpentras en date du 28 novembre dernier vient de faire de même. L’arrêté stipule que "l’installation de cirque détenant des animaux sauvages en vue de leur présentation au public est interdite sur le territoire de la commune." Pour la municipalité carpentrassienne ‘’les cirques peuvent difficilement offrir aux animaux un espace et les conditions de détention adaptées à leurs exigences biologiques, à leurs aptitudes et à leurs mœurs(enfermement dans des cages, utilisation de dispositifs d’attache et de contention.)’’

Aujourd’hui 390 communes en France ont pris de tels arrêtés dont 85 villes de plus de 10 000 habitants, Carpentras comprise. Le mois dernier c'est même la ville de Paris qui a voté la fin des autorisations pour les cirques proposant des spectacles avec animaux sauvages.

Un collectif d'association commence à écrire aux maires du département pour les inciter à suivre l'exemple de Carpentras

Le Collectif Vauclusien de Protection Animale composé d'une vingtaine d'associations a adressé ce mardi un courrier de félicitations au maire de Carpentras. Le même jour il écrit au maire d’Avignon pour demander à Cécile Helle de prendre un arrêté similaire. Pour le président du collectif, Denis Schmid, "c’est effectivement le meilleur moyen, parce qu’on l’a dit, discuté, négocié avec les professionnels du cirque, c’est extrêmement compliqué. C’est un monde très fermé, très violent et on a eu des problèmes lors d’actions pacifiques contre des cirques installés sur Avignon."

Ce débat oppose depuis des années les circassiens et les associations de défense des animaux et il dépasse largement nos frontières. Une quarantaine de pays dans le monde, dont 28 en Europe, ont proscrit partiellement ou totalement les cirques avec ménageries.

Serge Andrieu, le maire de Carpentras Copier