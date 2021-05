La ville de Châlons-en-Champagne drague les Parisiens

C'est une campagne de publicité en cinq affiches, pour le moment publiée dans la presse et sur les réseaux sociaux. On y voit par exemple une flûte de champagne et ce commentaire : "Nous aussi on a des bouchons, aussi bruyants, mais plus pétillants !". Cette campagne "Adopte Châlons", qui s'inspire du nom d'un site de rencontres, à de quoi donner des envies de déménagement aux habitants de région parisienne.

"L'idée c'est d'attirer des familles usées par la vie parisienne, les bouchons et les métros bondés", explique Jérôme Mat, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, "Et de leur montrer qu'à 1h de Paris en train et 1h30 en voiture, on peut avoir une très bonne qualité de vie, avec un meilleur pouvoir d'achat puisque la vie ici est plus abordable".

On dévalorise souvent Châlons-en-Champagne, à tort. On veut faire de la communication positive.

Et pour attirer de nouveaux habitants, il ne suffit pas de parler de pouvoir d'achat, mais aussi d'offrir des aménagements sportifs ou culturels : "On a la première scène de théâtre en France, où il y le plus de spectacles, mais aussi l'école nationale du cirque ou encore des troupes de spectacles de rue, des festivals et la foire de Châlons ! Les personnes qui viennent sont souvent agréablement surprises", conclut Jérôme Mat.

Cette campagne de pub a été budgétée par la ville de Châlons-en-Champagne à 80 000 euros.