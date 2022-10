La ville de Chambéry coupe l'éclairage public la nuit pour faire des économies

C'est un gros changement pour les 60 000 habitants de Chambéry. A partir de ce vendredi soir, la marie a décidé de couper l'éclairage public de minuit à cinq heures du matin. L'objectif, c'est bien sûr de faire des économies d'énergie mais aussi de faire baisser la facture, alors que les prix de l'électricité s'envolent. Selon la mairie, couper l'éclairage public la nuit devrait faire économiser à la Ville 200 000 euros par an.

"Moi je trouve ça bien", confie Éric, attablé avec des amis à la terrasse d'un bar. "Tout le monde doit faire des efforts à son niveau, et c'est bien que la Ville montre l'exemple." Olivier aussi semble plutôt satisfait de la mesure, lui qui a habité dans le centre-ville. "Je n'avais pas de volets, donc c'est compliqué de dormir avec les lampadaires, c'est plutôt agréable d'avoir de la nuit dans Chambéry."

Le Carré Curial reste éclairé la nuit

D'autres comme Naïma sont plus inquiets. "J'habite rue Croix d'or depuis 15 ans et je vois bien faire des jeunes filles quand elles rentrent tard le soir, elles ont peur", explique la commerçante. "Donc moi je trouve que ce n'est pas normal de ne plus avoir de lumière la nuit."

"On ne voit pas pourquoi ça se passerait mal à Chambéry", répond Aurélie Le Meur, première adjointe à la Ville de Chambéry. "D'autres villes et certains de nos voisins européens le font et ça se passe très bien." Seul exception à cette mesure, le Carré Curial, qui reste allumé à la demande des forces de l'ordre, même si la mairie espère bien un jour couper aussi le courant dans ce secteur-là.