La ville de Châteaulin modernise son identité visuelle

La municipalité de Châteaulin (Finistère) a dévoilé vendredi son nouveau logo et sa charte graphique. Une identité visuelle à la fois simple et moderne qui sera déclinée d'ici quelques jours sur tous les supports de la ville.

C'est l'aboutissement d'un chantier entamé l'année dernière. Châteaulin a souhaité faire évoluer son identité visuelle et en particulier son logo, qui datait de 2003. "Alors que le territoire se modernise, le logo était resté dans le passé, avec un visuel très figuratif", précise le communiqué de la ville.

"Ville verte et vivante"

Avec son duo de couleurs bleu ardoise et vert, le nouveau logo a été conçu pour être "distinctif, simple, impactant et très facilement identifiable". Il reflète mieux "l'identité de la commune : élégante avec du caractère". Une signature évocatrice a été choisie : "Ville verte et vivante".

Suite au lancement de l'appel d'offre, la municipalité a reçu 20 offres. Le marché public a finalement été attribué à l'agence Mon Atelier Coloré basée à Auray (Morbihan). Montant de l'investissement pour la collectivité : 6.223 euros.

Le remplacement de l'ancien logo se fera se manière progressive, sur l'ensemble des supports de communication de la ville.