La ville de Cherbourg-en-Cotentin mobilisée contre les rongeurs

Ces dernières semaines, des habitants de Cherbourg-en-Cotentin alertent sur les réseaux sociaux sur la présence de rongeurs en ce moment dans la commune, en particulier dans le quartier des Flamands à Tourlaville, celui des Provinces à Cherbourg ou encore dans la vallée de Quincampoix à La Glacerie. Début novembre, des salariés du site Naval group Cherbourg ont eu la mésaventure de découvrir des rats dans les vestiaires, la cantine ou encore les ateliers. Une note interne a été envoyée aux employés et des opérations de dératisation ont été entamées pour régler le problème.

Deux campagnes de dératisation à l'automne

"Nous n'avons pas constaté d'augmentation particulière. On est dans une gestion classique de ce problème", explique de son côté l'adjoint au maire de Cherbourg-en-Cotentin chargé de la sécurité et de l'hygiène Pierre-François Lejeune. Ainsi, deux campagnes de dératisation sont réalisées à l'automne dans la commune : une première en octobre-novembre, et une seconde trois semaines plus tard coutant novembre-décembre. "C'est ce qui peut expliquer cette résurgence", note l'adjoint. A cette occasion, deux entreprises interviennent selon le secteur de Cherbourg-en-Cotentin. Mais au-delà de cette période, un agent a été spécialement formé et intervient en urgence au niveau de l'équipe communale d'hygiène. "Il intervient toute l'année pour donner des conseils aux habitants, ou bien transmettre des produits, des appâts. Les interventions sont à la fois chez les particuliers, dans les égouts, les espaces verts, auprès du réseau électrique, etc.", ajoute l'élu, qui encourage les habitants à se tourner vers la mairie en cas de soucis.

Il est important de ne pas jeter de déchets alimentaires, de laisser des poubelles. C'est le principal facteur pour attirer les rats - Pierre-François Lejeune, adjoint au maire en charge de l'hygiène

Ainsi, des raticides sont à retirer aux accueils des mairies accompagnés des précautions d’emploi. Par ailleurs, il est interdit de nourrir les animaux dans l'espace public : l'article 120 du règlement sanitaire départemental prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros pour les contrevenants.

Vibrations et travaux

De son côté, l'entreprise Avipur, qui possède une antenne à Cherbourg, note une augmentation de son activité de "5 à 10% depuis le déconfinement pour traiter des points localisés. On n'est pas sur un envahissement", précise Guillaume Winiarz, le gérant. "Quand toute activité s'arrête ou ralentit, et que d'un coup tout reprend, il peut y avoir une forte pression au niveau des rongeurs. Et si les naissances ne sont pas régulées, ça peut poser des problèmes", ajoute le professionnel. Parmi les exemples : l'activité industrielle et surtout les travaux du BTP, qui provoquent des ondes, des vibrations et poussent les rongeurs à changer de cachette. Par ailleurs, le manque de place peut encourager ces déplacements.

Une femelle peut se reproduire tous les vingt jours. Et peut avoir une portée de cinq à six souris ou rats à chaque fois. Le rat atteint sa maturité sexuelle au bout de six semaines et à une durée de vie en moyenne d'un an à dix-huit mois.