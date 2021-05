La ville de Cherbourg-en-Cotentin offre gratuitement des plantes vivaces aux habitants

C'est une tradition bien connue des Cherbourgeois à la main verte. Comme chaque année depuis quasiment 30 ans, les habitants de Cherbourg-en-Cotentin sont invités à récupérer gratuitement des plantes vivaces pour orner leurs jardins. Et il y avait du stock cette année, la distribution étant annulée en 2020 à cause de l'épidémie de Covid. Au total, 8 000 plants étaient prêts à être donnés ce dimanche matin, répartis équitablement sur 8 points de collecte.

Des plantes tenaces

Dans le square du foyer Jacques Prévert à Octeville, la file d'attente se forme dès l'ouverture du stand à 10h ce dimanche matin. En tête de gondole, les géraniums font partie des plantes les plus demandées. Et c'est un plaisir pour les jardiniers, fiers de voir le succès de leur travail : "on les plante exprès pour cette distribution, donc c'est réjouissant de voir ça", explique Alexis Lamotte, l'un des jardiniers présents sur place.

L'intérêt de ces plantes résident surtout dans leur facilité d'entretien, et dans leur endurance. Elles vont pouvoir tenir plusieurs saisons, voire plusieurs années, comme l'explique Elisabeth, une habituée de ce rendez-vous. "Il y a quelques temps, ils avaient donné des aromatiques, dont de la coriandre que j'ai pu utiliser l'an dernier dans mes plats." Si vous êtes intéressés, il reste encore quelques heures ce dimanche après-midi pour faire des bonnes affaires. Les stands ferment à 17h.