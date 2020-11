La ville de Cherbourg encourage les personnes les plus fragiles à se faire recenser

Premières victimes de l'épidémie de Covid-19, les personnes fragiles font l'objet de l'attention de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. Au cours de cette deuxième vague, la municipalité les encourage donc à se faire connaître. Comment ? En s'inscrivant au sein d'un registre qui leur permettra ensuite de bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi personnalisés. Les habitants de plus de 65 ans, et plus de 60 pour ceux souffrants d'un handicap, sont concernés, qu'ils se sentent isolés ou en situation de fragilité.

Pas seulement pour le Covid

Certes, la situation actuelle accélère la mise en place de ce dispositif. Mais il ne servira pas que pour l'épidémie en cours. Outre les crises sanitaires, ce registre sera ressorti à chaque événement climatique extraordinaire, qu'il s'agisse d'une canicule, d'une tempête ou de fortes chutes de neige. Actuellement, 722 seniors se sont fait connaître et bénéficient de ce soutien assuré par le Centre communal d'action sociale (CCAS).

Pour s'inscrire, les personnes concernées peuvent se procurer le formulaire, disponible dans toutes les antennes du CCAS de Cherbourg-en-Cotentin, ou en ligne. Ce formulaire doit ensuite être retourné à la direction du CCAS de Cherbourg-en-Cotentin, par courrier ou par mail à loisirs.seniors@cherbourg.fr. Un questionnaire est également disponible pour apprendre à identifier les signes d'alertes pour un senior.