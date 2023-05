La ville de Clermont-Ferrand économise plus de 100.000 euros grâce à son plan de sobriété énergétique

"Les Clermontoises et Clermontois ont eu une réelle prise de conscience collective", se félicite Rémi Chabrillat, adjoint au maire en charge de l'énergie, de la construction durable des bâtiments publics, de l'eau, de la gestion des déchets et de l'économie circulaire. Le plan de sobriété appliqué en octobre dernier par la ville et la métropole Clermont-Auvergne porte ses fruits. "Entre octobre et mars, l'extinction de 60% du parc d'éclairage public en centre-ville a permis d'économiser jusqu'à 100.000 euros", souligne l'adjoint. Il ajoute : "selon la police nationale, il n'y a pas eu d'augmentation de la délinquance sur cette tranche horaire".

Des changements de comportements

Du côté de la métropole, la baisse de température d'un degré dans les bâtiments publics a diminué la consommation de gaz de 30% par rapport à la saison précédente. Pour Eric Grenet, en charge pour la métropole du Développement durable et de la Transition énergétique et écologique : "la ville et la métropole donnent l'exemple, mais ce sont les habitants qu'il faut remercier et dont il faut saluer les efforts".

Pourtant, si c'est bénéfique pour la planète, la facture en revanche ne baisse pas vraiment. En réalité, le cours des prix de l'énergie continue de flamber et les budgets "énergie" prévisionnels 2023 doivent suivre cette tendance. Pour la métropole Clermont-Auvergne il passe de près de 9 millions d'euros à plus de 14 millions d'euros. Pour la ville de Clermont-Ferrand, il passe de plus de 4 millions à plus de 7 millions d'euros.

Les efforts doivent se poursuivre dans le temps

Si les résultats sont incontestables, les efforts ne sont pas terminés au contraire. L'objectif est fixé par la ville de Clermont-Ferrand et par la métropole : obtenir les 4 étoiles du label "territoire engagé pour la transition écologique - climat air énergie" en 2024.

Et pour décrocher les étoiles, plusieurs chantiers se poursuivent :