La ville de Combourg accueille 15 réfugiés ukrainiens

Les femmes et les enfants sont arrivés samedi, tard dans la nuit. Au total, 15 réfugiés ukrainiens ont été accueillis à Combourg, en Ille-et-Vilaine. Pour le moment, les familles sont logées à l'hôtel du lac. "La ville ne dispose pas de logements communaux", précise Joël Le Besco, maire de Combourg, "je remercie alors les gérants de l'hôtel qui se sont tout de suite proposés pour les accueillir". Les réfugiés peuvent profiter du jardin, de la terrasse mais aussi d'une salle de restauration et des machines à laver. "Le plus important pour nous, c'était qu'ils se sentent bien ici et de leur proposer des espaces intimes, loin des clients de l'hôtel ou du restaurant", confie Claire Leroux, gérante de l'établissement.

Les enfants de retour à l'école

Maintenant qu'ils sont bien installés, les enfants vont pouvoir reprendre leur scolarité dès lundi. "L'école primaire de Combourg va accueillir 4 enfants et 2 petits iront à l'école maternelle", annonce Joël Le Besco. Au total, 500 réfugiés sont scolarisés en Bretagne depuis le début de la guerre. Ils sont 150 en Ille-et-Vilaine.