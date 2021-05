La ville de Craon éteint la lumière dans certains quartiers de 22h30 à 6h du matin

Afin de réaliser des économies d'énergie et de réduire la pollution lumineuse, le régime de l’éclairage public à Craon a été modifié. Une mesure qui entre en vigueur ce mois-ci.

Dorénavant, les axes principaux (route de Laval, de Nantes, de Rennes, de Château-Gontier et boulevard Okehampton) fonctionneront en régime permanent : l’éclairage y est maintenu toute la nuit, avec un abaissement de puissance quand c'est possible avec des ampoules LED. Toutes les autres routes passent en régime restreint : éclairage allumé de la tombée de la nuit jusqu’à 22h30 puis extinction jusqu'au lever du jour vers 6 heures du matin. Les zones d'activités industrielles et commerciales ne sont pas concernées.

D'autres communes du département, Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne, Gorron par exemple, ont également modifié leur éclairage public pour diminuer la pollution lumineuse et réduire les factures.