La ville de Dax rallume la lumière jusqu'à deux heures du matin

La nouvelle majorité municipale rallume l'éclairage public,une partie de la nuit dans toutes les rues de la ville. La précédente municipalité avait décidé de couper la lumière entre minuit et 5h du matin pour des raisons environnementales et financières.

Les horaires d'éclairage public sont étendus à Dax. Les lampadaires seront désormais éteints à partir de 2h du matin et non plus minuit pour être rallumés à 5h dans toutes les rues de la cité thermale. Une décision qui s'applique dès ce mardi 4 août.

En juin 2016, la précédente municipalité avait décidé d'éteindre les lampadaires entre minuit et 6h du matin puis 5h du matin en octobre 2018. La décision avait été prise pour faire des économies d'énergie mais aussi budgétaire. Elle avait alors dénoncée par les élus d'opposition, aujourd'hui dans la majorité.

Lutter contre l'insécurité

Le nouveau maire de Dax, Julien Dubois, et son équipe, font donc un pas en arrière. Dans un communiqué de presse, le cabinet du maire explique que "couper l'éclairage de nuit favorise et génère un véritable sentiment d'insécurité". Les lampadaires éclaireront donc toutes les rues de Dax pendant deux heures supplémentaires. Un créneau horaire qui a été choisi pour coller à la vie festive et nocturne, notamment pendant l'été. La mesure est expérimentale mais selon le cabinet du maire, "il s'agit d'une première étape dans le processus de rétablissement complet de l'éclairage de nuit". Un bilan sera dressé afin de prendre une décision définitive à l'automne.

Un surcoût de 3000 euros par mois

Le rétablissement d'une partie de l'éclairage nocturne représente un surcoût de 3000 euros par mois pour les finances de la ville de Dax. Pour compenser l'impact financier et environnemental, les ampoules classiques vont être remplacées progressivement par des LEDS, plus économes en énergie, "au fur et à mesure ds travaux d'aménagement et de voirie".