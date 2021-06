La ville de Dax veut "œuvrer à la féminisation des noms de rue" et il y a beaucoup de travail

Féminiser le nom des rues de nos villes, c'est un débat actuel et une démarche dans laquelle de plus en plus de ville se lancent. Nantes, Strasbourg, Lyon, Paris et Dax. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'adjoint à l'urbanisme lors du dernier conseil municipal de la ville.