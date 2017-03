La ville de Dijon est elle sale ?

La ville de Dijon lance sa campagne de propreté ! La municipalité s'attaque aux incivilités qui se traduisent par des déchets abandonnés dans l'espace public. Objectif : faire de Dijon une ville plus propre. Qu'en pensent les dijonnais ?

Lorsqu'on demande aux Dijonnais s'ils trouvent leur ville sale, les avis sont certes tranchés mais aussi divisés.

"Non pas du tout. Il y a des papiers partout. Tout le monde s'en fiche. Les papiers, c'est à droite, c'est à gauche. Personne s'en occupe. Il n'y a même plus de cantonniers. On commence à être révoltés" explique une passante. "Dans l'ensemble, c'est pas mal mais je pense qu'il faut responsabiliser les gens parce qu'on pourra mettre en place tout ce qu'on veut, si les gens ne se prennent pas en charge, ça ne sert à rien!" explique une autre. "Il y a des endroits où cela mériterait d'être un peu plus peaufinés" ajoute une autre passante, place Darcy qui est pourtant loin d'être l'endroit le plus sale de la ville. Pourtant, un homme s'indigne. "J'ai vu quatre personnes discuter un peu plus loin. Ils avaient les pieds dans une flaque de pisse !"

Reste d'un repas sur les pelouses du jardin Darcy © Radio France - Stéphanie Perenon

D'autres estiment que Dijon comparée à d'autres villes s'en sort plutôt bien, sauf un homme horrifié par la propreté dans la rue Victor Hugo. C'est une porcherie. Franchement ca mérite un coup de balai. Je voyage pas mal mais quand je reviens ici je ne suis pas fier!"

En revanche sur les déjections canines, il y a unanimité à dire que ça n'est plus possible, il y a trop de crottes dans la ville !