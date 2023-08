La ville de Dijon signe un arrêté pour interdir la consommation de protoxyde d'azote dans plusieurs quartiers

C'est une pratique dangereuse, dénoncée depuis plusieurs années : la consommation de protoxyde d'azote chez les jeunes. Le gaz, conditionné pur sous forme de cartouches (pour les siphons à chantilly par exemple), est vidé dans des ballons de baudruche puis ensuite inhalé pour son effet euphorisant. Face à ce fléau, la ville de Dijon signe un arrêté pour interdire la consommation de protoxyde d'azote dans plusieurs quartiers de la ville. Si l'arrêté est validé par la préfecture, les forces de l'ordre pourront verbaliser les consommateurs.

La mairie, alertée par des riverains

L'arrêté concerne plusieurs quartiers de Dijon : l'ensemble des parcs et jardins de la ville, la place Granville, la place Darcy, la rue de la Liberté, le quartier des Grésilles, de la Fontaine d'Ouche, le secteur Jaurès et Drapeau. Ce sont les riverains qui ont alerté la ville. "Les agents de la ville et plusieurs habitants ont retrouvé des bouteilles de gaz au pied de leurs immeubles. Il s'agit de déchets qu'il faut recycler. En plus, cela crée des regroupements dans les quartiers qui conduisent à des nuisances sonores", explique Nathalie Koenders, première adjointe à la ville de Dijon, au micro de France Bleu Bourgogne. L'arrêté est effectif jusqu'au 1er janvier 2024.