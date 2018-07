Figueras, la ville de Dali en Catalogne a mis en place un bus gratuit cet été pour venir chercher ses touristes du coté français de la frontière, dans les Pyrénées-orientales. Le bus circule le mardi et le jeudi avec des arrêts à Canet, Saint-Cyprien et Perpignan. Le succès est au rendez-vous.

Le bus circule tous les mardis et jeudis de l'été

La ville de Figueras en Catalogne a décidé cet été de venir elle-même chercher ses touristes en France, sur les plages et dans les campings du Roussillon, de l'autre côté de la frontière. La municipalité a trouvé un nouveau moyen très efficace pour convaincre les vacanciers français de venir passer une journée dans la ville de Salvador Dali.

Pendant tout l'été, un bus vient chercher et ramène les touristes, tout ça gratuitement. Il circule deux fois par semaine , mardi et jeudi, avec des arrêts à Canet-en-Roussillon, Saint-Cyprien et Perpignan.

Le nouveau service rencontre un gros succès. Par exemple ce mardi matin, le bus était quasiment au complet avec 53 touristes français à bord.

Les touristes ravis

Avec ce bus gratuit, la ville de Figueras a bien compris ce que les touristes français aiment avant tout : visiter en dépensant le moins possible. Des touristes qui sont pour la plupart en vacances dans les campings du Roussillon et qui n'avaient pas prévu de venir à Figueras, mais c'est clairement le côté gratuit qui les a incité à monter dans le bus.

C'est vraiment génial explique une touriste du nord de la France. Ils ont de bonnes idées ces Espagnols! On n'a rien à payer et on est accueillis comme des rois.

La ville est aux petits soins avec ses invités. Un guide est mis à disposition. Il accueille les français dans le bus et leur propose à l'arrivée une petite visite du centre ville et là aussi la prestation est totalement gratuite. Les touristes sont même reçus à l'office du tourisme avec un verre de vin de l'Emporda.

Une politique très offensive

Il s'agit clairement d'une politique touristique plutôt agressive mais qui est assumée par la municipalité. Rosa Duran qui supervise l'opération "bus gratuit" explique que l'objectif est de faire un coup de publicité.

Nous voulons montrer et rappeler aux touristes français que Figueras est un véritable centre de loisirs avec son musée Dali, mais aussi ses magasins, ses cafétérias et ses restaurants.

Le groupe de touristes Français devant la maison natale de Dali © Radio France - Sébastien Berriot

Pour rester dans la légalité, c'est une compagnie de bus française qui a été choisie. La ville de Figueras ne veut pas de problèmes non plus avec les professionnels du tourisme des Pyrénées-orientales qui pourraient dénoncer la mise en place de ce bus gratuit. Rosa Duran assure que le nombre de touristes français transportés cet été ne devrait pas dépasser les 800, ce qui évidemment est très peu comparé aux centaines de milliers de personnes qui viennent passer leurs vacances dans le Roussillon chaque année. "C'est uniquement une opération de promotion" ajoute Rosa Duran.

La municipalité de Figueras a investi 30 000 euros pour cette opération. Le bus gratuit devrait être renouvelé l'été prochain, peut-être avec un système de réservation qui n'existe pas pour le moment.