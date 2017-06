La ville de Firminy propose un nouveau type de résidence pour ses seniors

Cette résidence pour personnes âgées actives est implantée au numéro 3 de la rue Victor Hugo, à proximité immédiate du centre ville. Pour ses occupants c'est un parfait compromis entre l'autonomie d'un appartement, la sécurité et le confort d'équipements adaptés et des activités conviviales.

Inaugurée le mardi 20 juin, cette résidence pour personnes âgées actives est implantée au numéro 3 de la rue Victor Hugo, à proximité immédiate du centre ville. Un projet d' 1 million 200 000 euros piloté par l'Office Public de l'Habitat de Firminy pour 9 appartements T1 et T2 qui seront occupés par des résidents choisis par une commission d'attribution, avec des loyers mensuels allant de 370 à 500 euros charges comprises.

Des logements et des services adaptés aux seniors mais en conservant leur autonomie

Pour Marc Petit, le maire de Firminy ce nouvel équipement répond à un besoin croissant d'autonomie pour les seniors les plus actifs de sa commune: " Pour les habitants les plus âgés, rester seul chez soi ça n'est pas toujours évident, surtout si l'on est éloigné du centre ville. Et puis avec la vieillesse, entretenir une grande maison ou un jardin devient plus difficile. Ici les résidents vivent dans des logements adaptés sans pour autant perdre leur autonomie. C'est nouveau type de résidence qui répond à une forte de demande de seniors qui ne veulent plus vivre isolés mais sans pour autant entrer dans une maison de retraite."

C'est ce qui a décidé Marinette, 84 ans, a emménager dans cette nouvelle résidence pour seniors actifs:

"J'en avais assez de ne jamais voir personne. Ici je me trouve très bien, et puis c'est à deux pas du centre ville, je peux aller faire mes courses toute seule à pied ! Mais attention, ce n'est pas une maison de retraite, chacun vit dans son propre appartement !"

Dans son studio, tout a été pensé pour lui faciliter la vie: chemin lumineux qui s'éclaire automatiquement la nuit pour se rendre à la salle de bains, douche et toilette adaptées aux personnes âgées et meubles amovibles.

Marinette, 84 ans, est ravie d'emménager dans son nouvel appartement © Radio France - Tanguy Bocconi

Des aménagements complétés par une grande salle commune au rez de chaussée dans laquelle les résidents pourront organiser des fêtes de famille et participer à toutes sortes d'activités collectives, des jeux de société jusqu'à des ateliers cuisine ou des cours d'informatiques . Deux à quatre heures d'activité hebdomadaires seront proposées aux résidents qui le souhaitent par Pleiades, l'association départementale d'aide d'accompagnement et de soins à domicile.

Les locataires de cette nouvelle résidence seniors les choisirons en fonction de leur budget et de leur envies. Une résidence pour seniors très actifs donc, et qui pourront en quelques minutes de marche accéder à tous les commerces et services du centre ville de Firminy. Pour l'instant quatre appartements sont déjà occupés en attendant l'avis de la commission d'attribution de l'habitat de Firminy... mais face à l'ampleur de la demande la municipalité n'exclut pas de réaliser à l'avenir d'autres résidence seniors sur le même principe.