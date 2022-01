Orléans en tête d'un classement national sur les offres d'emploi

Un baromètre classe Orléans comme la deuxième ville française d'un classement du Parisien combinant prix de l'immobilier et nombre d'offres d'emploi en CDI. Dans le détail, la ville du Loiret serait celle qui offre le plus de CDI en France.

Orléans serait la ville de France où l'emploi est le plus en forme. D'après un classement du Parisien publié ce mardi 4 janvier 2022, Orléans est la deuxième ville de France en combinant le prix de l'immobilier et le nombre d'offres d'emploi en CDI. Mais c'est bien la ville de France qui propose le plus d'offres d'emploi en CDI. Sur 100 actifs, 7,2 ont un CDI d'après un sondage réalisé par Météojob et Meilleurtaux.

Une situation géographique favorable

Pour Philippe Gobinet, à la tête de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret et PDG du groupe Orléans Partnaire, joint par France Bleu Orléans, si la ville est bien placée c'est grâce à la situation sanitaire car les entreprises se sont adaptées. "Pour attirer les candidats, les entreprises proposent plus de CDI que de CDD qu'ils n'auraient proposés auparavant. La demande est telle qu'il faut mieux proposer un CDI pour être attractif."

Orléans bénéficie d'une situation géographique stratégique pour qu'une entreprise s'y installe poursuit Philippe Gobinet. "Il y a un tissu économique assez diversifié. Orléans est au cœur de la France et c'est la raison pour laquelle Amazon s'y est installé. Aujourd'hui, Orléans est l'une des premières plateformes logistiques de France."

Classement des villes selon le pouvoir d'achat immobilier et le nombre d'offres d'emploi en CDI (à la mi-octobre 2021) :

Mulhouse (6,29 %) Orléans (7,22%)* Dijon (6,47%) Rouen (5,87%) Saint-Etienne (3,37%) Le Mans (4,45%) Limoges (4,19%) Tours (5,86%) Metz (5,45%) Besançon (5,39%)

*Sur 100 actifs à Orléans, 7,2 ont un CDI.