La ville de Frontignan installe ses premières caméras de sécurité dans les rues

Deux caméras de surveillance viennent d'être installées dans les rues de Frontignan. Les premières d'une longue série : la mairie prévoit d'en poser une quarantaine aux entrées et sorties de la commune, en centre-ville et à la plage d'ici 2020.

La ville de Frontignan se met à la vidéosurveillance. Les deux premières caméras d'un large dispositif ont été installées cette semaine. La rue des Thermes est la première rue de la commune équipée. Les agents municipaux ont installé une caméra de contexte, qui servira à déterminer le type de voiture et le nombre de passagers, pour plus de "tranquillité publique".

Six autres caméras sont en cours d'installation. À termes, 37 caméras seront disséminées aux entrées et sorties de Frontignan ainsi qu'à la plage en en centre-ville. Ces caméras sont dotées d'un système d'identification des plaques d'immatriculation des véhicules et de contrôle de vitesse.

Les parkings proches du centre-ville seront eux équipés en 2020. La mairie étudie également la possibilité de se doter de caméras mobiles. L'ensemble du projet doit coûter 385 000 euros à la commune.