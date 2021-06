La ville de Gien annulle à son tour la Fête de la musique à cause de "difficultés quasi insurmontables"

"Ca fait mal au coeur" lance dès le début Francis Cammal le maire de Gien. Ce lundi 14 juin la mairie a décidé d'annuler la fête de la musique après une réunion avec la préfecture : "on a attendu le dernier moment mais devant les difficultés quasi insurmontables on a décidé d'annuler."

Organisation trop complexe

Chaque année entre 8.000 et 10.000 personnes déambullent dans les rues de la ville à l'occasion de la fête de la musique, mais dans le contexte de pandémie, l'organisation paraissait complexe : "les groupes de plus de 10 personnes sont interdits dans les rues, tout le monde doit rester assis. surtout au-delà de 1.000 personnes on doit mettre en place un pass sanitaire."

Dans un soupir, le maire ajoute, las : "pour mettre en place le pass sanitaire dans une ville c'est compliqué. Il aurait fallu bloquer tous les accès et mettre des barrages filtrants aux entrées. On n'a pas la possibilité de le faire dans une salle en intérieur non plus."

Décaller les festivités

Décaler la Fête de la musique a même été envisagée un moment : "on s'était dit on décalle d'une semaine la fête, comme cela on sera le 30 juin et on aura moins de restrictions mais en fait c'était toujours aussi compliqué avec le pass sanitaire."

Finalement la fête est annulée, la mairie n'a pas trouvé de solution viable mais la déception reste grande : "je comprends qu'on ne puisse pas le faire. Je suis simplement un peu agacé quand on voit ce qu'il se passe dans la rue tous les jours. Et puis la fête de la musique devait marquer le retour, un peu, à la vie d'avant après ces longs mois de confinement."

La semaine dernière, ce sont les mairies de Montargis et d'Olivet qui avaiuent décidé d'annuler finalement leur fête de la musique, pour les mêmes raisons.