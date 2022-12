La ville de Gorron dénonce les dépôts sauvages d'ordures "qui gâchent les fêtes"

Des cartons, des emballages jetés par terre, à proximité des points de collecte des ordures. Colère et ras-le-bol des agents communaux de Gorron qui ont constaté ces dépôts sauvages. La municipalité évoque l'irresponsabilité et l'incivilité de ceux qui se sont débarrassés de ces déchets et demande aux habitants d'emmener leurs ordures sur un autre point de collecte si celui de leur quartier est plein ou alors de reporter cette opération, une fois les conteneurs vidés.

La Ville de Gorron fait savoir que des auteurs de ces infractions, passibles d'une forte amende, ont été identifiés et seront donc verbalisés.