La ville de Gorron rappelle les règles aux propriétaires de chiens pour éviter les aboiements longs et répétés

Dans le bocage mayennais, les chiens aboient et visiblement ça ne passe pas auprès de certains habitants qui préfèrent, peut-être, entendre le cocorico du coq au lever du soleil. "Les aboiements de votre chien peuvent porter atteinte à la tranquillité du voisinage lorsqu'ils sont anormalement longs, qu'ils surviennent de façon répétée ou qu'ils sont très forts" alerte la ville de Gorron dans son bulletin municipal de rentrée.

La municipalité rappelle certaines règles de vivre ensemble dans le centre comme dans les quartiers pavillonnaires en recommandant aux propriétaires de "prendre toutes les précautions pour empêcher les animaux de troubler le voisinage par les aboiements". A la niche donc ! Couché ! Et si le bon toutou continue à l'ouvrir en grand, l'agent de surveillance de la voie publique de Gorron est en mesure de sanctionner en constatant les nuisances sonores et en dressant une amende pour tapage diurne et trouble anormal du voisinage, ça ne rigole plus, c'est très sérieux.

Un arrêté "anti-aboiements" pour limiter les nuisances à Bouvaincourt-sur-Bresle dans la Somme

Le maire de cette commune picarde avait insisté à l'époque : il ne s'agit pas d'une mesure "anti-chiens", mais bien d'un dispositif pour éviter les aboiements incessants qui incommodent certains habitants.

Les aboiements de chiens « prolongés ou répétés » constatés sont passibles de 68 euros d'amende. Une somme qui sera majorée à 180 euros si le montant n’est pas réglé dans les 45 jours qui suivent l’infraction.