La Ville de Grenoble a acheté du matériel d'urgence pour soutenir la Croix-Rouge Française

La Croix-Rouge et la Ville de Grenoble travaillent déjà en partenariat. Mais cette convention signée ce mardi vient formaliser l'union des deux entités.

"La Croix-Rouge est un auxiliaire du service public." C'est ainsi qu'Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble, résume l'action des bénévoles de la Croix-Rouge Française dans la capitale des Alpes. "Ce sont eux qui se rendent chez les gens qui ne répondent pas aux agents du CCAS lors des épisodes de canicule et on l'a vu plus récemment, avec la crise sanitaire, ce sont eux qui ont accompagner les files d'attente lors de la distribution des masques" continue l'édile grenoblois. C'est dans ce sens qu'un partenariat a été signé, le 23 mars, entre les deux entités pour formaliser leur union.

Concrètement, la Ville de Grenoble a acheté du matériel d'urgence, à hauteur de 5000 euros, qui sera géré par la croix-Rouge. "On va trouver des lits de camps, des kits hygiène, des tentes qui permettent d'héberger des gens dans des gymnases lors de plans grand froid par exemple ou de quoi les restaurer en cas d'urgence" détaille Gautier Sayetta, directeur de la Croix-Rouge grenobloise.

Le matériel acheté par la Ville de Grenoble sera utile aux bénévoles de la Croix-Rouge sur le terrain. Gautier Sayetta, directeur de l'Unité locale, décrit une situation où cela pourrait servir. Copier

Gautier Sayetta, directeur de la Croix-Rouge Française à Grenoble. © Radio France - Bastien Thomas

La matériel acheté par la Ville de Grenoble lui appartient mais il est géré par l'Unité locale de la Croix-Rouge. - Laurent Bourque

La Croix-Rouge, de son côté, va apporter son expertise du terrain aux agents de la Ville et du CCAS. "On propose des formations de sensibilisation à l'urgence sociale. Savoir comment répondre et aider par exemple au sans domicile fixe qui est en bas de chez nous. C'est ce que nous allons proposer, avec cette convention, aux agents de la Ville" explique encore Gautier Sayetta.

Avec ce partenariat, la Croix-Rouge pourra siéger au conseil de crise de la Ville et du CCAS. Un partenariat qui les lie jusqu'en 2023.