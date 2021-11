La ville de Grenoble finance l'installation d'un rond-point pour les Gilets Jaunes

Un peu en retrait du rond-point Pierre et Marie Curie à Grenoble, Céline, qui élève seule ses deux fillettes et est plaquiste de métier, s'active avec ses amis Gilets Jaunes pour construire une pergola en bois, aidée par les agents de la ville. Elle a adhéré dès le début au mouvement des GJ : " Je suis antisystème. Faut que ça bouge ! Nos revendications sont toujours les mêmes. Et non, nous ne sommes pas récupérés par la mairie écologiste. Je l'ai d'ailleurs dit à Eric Piolle quand on l'a rencontré. Je lui ai dit que si on lui demandait cela, c'était parce qu'on avait des besoins et qu'en tant que maire, il devait satisfaire les besoins de ses concitoyens."

Rond-point gilet jaune grand luxe

Christian, gilet jaune comme Céline, est heureux de participer à ce chantier : "Ca va être le grand luxe, le confort ! On va avoir deux tables, des bancs, un pergola pour nous abriter et des jardinières. On occupe ce rond-point depuis deux ans. Nous avions aménagé le lieu avec des palettes, et puis on nous l'a brûlé. En AG, on a décidé de s'inscrire dans le programme COP et on a été retenu. Ca va nous servir à nous, le samedi, pour notre AG et notre repas partagé, mais aussi aux gens du quartier !"

Le rond-point Pierre et Marie Curie à Grenoble est occupé depuis deux ans par les Gilets Jaunes © Radio France - Véronique Pueyo

Un espace qui servira aussi à d'autres collectifs

Chaque année, depuis 2018, la ville finance une vingtaine de COP, chantiers ouverts au public, mais c'est le premier estampillé gilets jaunes. L'élue Margot Belair, adjointe au maire déléguée aux COP, s'est rendue sur place ce mardi 23 novembre. _"_Nous avons des idées en commun avec les Gilets Jaunes, on ne s'en est jamais caché. Pour autant, ce lieu va servir à d'autres personnes, d'autres collectifs que les Gilets Jaunes. Cet espace, qui appartient à la ville, est ouvert à tous !" L'élue souligne aussi que les GJ construisent le lieu avec l'aide des agents de la Ville et de professionnels. "On l'a vu sur d'autres chantiers. Apprendre à bricoler, cela fait naitre des vocations !"

Chantier participatif ou récupération politique ?

Franck travaille à la ville et s'occupe d'un service baptisé : espace public et citoyenneté. Il supervise le chantier qui se termine jeudi. " On est contacté par des associations, des habitants, des collectifs qui veulent aménager un espace public délaissé, le faire évoluer. On échange avec eux et ensuite, c'est un chantier participatif. On les aide, mais c'est eux qui font. En deux ans et demi, on a déjà réalisé une quarantaine de COP. Ce lieu pourra bénéficier aussi aux habitants de Beauvert, Village Olympique et Grand Place. "

Les Gilets Jaunes sont aidés par des agents de la Ville pour aménager l'espace, situé en bordure du rond-point © Radio France - Véronique Pueyo

L'indignation d'Emilie Chalas, élue d'opposition à la mairie de Grenoble

Le coût de ce rond-point baptisé par es gilets jaunes : " rond-point unitaire Pierre et Marie Curie", 11 000 euros. De quoi faire sortir de ses gonds, la député LREM et élue d'opposition de Grenoble, Emilie Chalas : "C'est scandaleux d'utiliser ainsi l'argent des contribuables grenoblois" s'indigne-t-elle. "Doit-on rappeler les faits d'armes de ce qu'il reste du mouvement des gilets jaunes ? Antivaccin, antidémocrate, souvent insultant voire violent et j'en passe. "Et elle conclut : "Plutôt que d'utiliser de l'argent public dans un but politico-électoraliste, je suggère à Eric Piolle d'aider, par exemple, l'entreprise Richardson dont le stock vient de partir en fumée, avec 15 employés au chômage technique ou de mettre en œuvre le dispositif de secours d'urgence nocturne pour les femmes."