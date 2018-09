Depuis plus de vingt ans, la Ville de Grenoble emploie un éducateur canin. Pour cette rentrée, Jérémy Paje a mis en place "L'école du chiot" : en plus des cours de dressage individuels gratuits, il propose un cours collectif le vendredi pour les plus petits.

Grenoble, France

Amy, c'est un peu la rebelle de la bande lors de ce cours : un petit labrador noir de trois mois qui n'en fait qu'à sa tête. C'est le premier chien de Florence, et elle compte sur l'éducateur canin, Jérémy Page, pour l'aider à apprendre les bases.

On savait pas comment ça se passait... On a énormément de mal à la faire obéir ! On va revenir la semaine prochaine, le courant passe bien avec Jérémy.

Jeremy Paje a repris le poste d'éducateur canin de la ville de Grenoble en avril dernier. Pour cette rentrée, il a mis en place "L'école du chiot", pour les apprentissages de base et la socialisation. Car il prévient : le dressage ce n'est pas inné, surtout lorsque l'on adopte son premier chien.

L'école du chiot a lieu tous les vendredi matin. Le reste de la semaine, des cours individuels sont possibles sur réservation.

Des cours gratuits pour tous les chiens, de tout âge, de toutes races

Ces cours de dressage sont gratuits. Si la ville de Grenoble met ça en place depuis maintenant plus de vingt ans, c'est pour former des "chiens citoyens", explique Jérémy Paje : "Le but c'est que le chien soit bien dans ses bottes, et qu'il puisse s'adapter et cohabiter avec les gens, en ville. Ce n'est pas seulement éduquer le chien, c'est éduquer le maître aussi."