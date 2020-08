La ville de Hayange va nettoyer une décharge après un appel lancé par une jeune femme sur facebook

Une décharge sauvage va disparaître à Hayange, et c'est en grande partie grâce à une jeune fille de 20 ans. Le fléau est bien connu dans la vallée de la Fensch et dans le Pays Haut, des déchets déposés par des particuliers, et parfois des entreprises, dans des terrains abandonnés ou même dans la nature. À partir de demain, la mairie de Hayange va nettoyer l'une de ces décharges sauvages, dans la forêt autour de la statue de Notre-Dame de Hayange.

"Choquée" de découvrir une décharge sauvage

Elisa Olivier, une jeune habitante de Marspich a découvert la décharge par hasard il y a un mois. Mais elle existe depuis plus de 10 ans, selon les riverains : "J'ai été choquée de voir ça. En parler, oui, mais le voir c'est autre chose. L'odeur est putride. J'ai posté des photos sur Facebook, en identifiant la ville de Hayange, et de là ça a pris une ampleur incroyable très rapidement".

J'ai posté des photos sur Facebook, en identifiant la ville de Hayange, et de là ça a pris une ampleur incroyable très rapidement

Les riverains se plaignent de la décharge depuis des années, mais la visibilité des réseaux sociaux a poussé la mairie à agir : "J'ai contacté quelqu'un de la mairie en disant que les gens se plaignaient auprès de moi. Ils m'ont répondu qu'ils allaient nettoyer la décharge à partir de mardi", explique Elisa Olivier. La jeune femme, très sensibilisée à l'écologie, est depuis peu correspondante local du mouvement Clean walker, qui organise des marches pour nettoyer la nature.

Une marche pour nettoyer la nature autour de la décharge

Pour donner un coup de main à son échelle, elle a lancé un appel à venir nettoyer les chemins forestiers alentours, et les parkings des supermarchés de la ville. Une trentaine de personne ont répondu présent, dimanche. Ils ont rempli 22 sacs plastiques de déchets, une centaine de kilos en tout, et 13 bouteilles de mégots. Carine, une quadragénaire, a répondu à l'appel d'Elisa sur facebook : "Elle pourrait être ma fille. Quelque part c'est navrant que nous les plus vieux on ne fasse rien, mais c'est bien qu'elle prenne ça en mains !".

Pour la jeune femme, la mairie de Hayange n'est pas à blâmer dans cette histoire : "Je vois beaucoup de gens qui s'en prennent aux élus sur facebook, en s'indignant de voir cette décharge. Moi, ce n'est pas mon combat", dit-elle. "Après, si le site avait été nettoyé petit à petit, on n'en serait pas là aujourd'hui". Elisa reviendra régulièrement, dit-elle, sur les lieux pour vérifier qu'une nouvelle décharge ne se forme pas. Et si c'est le cas, elle n'hésitera pas à interpeller de nouveau la mairie.