La ville de Hyères va tester une "caméra de vidéosurveillance parlante" pour réprimander les passants

Hyères, France

" Madame, veuillez ramasser le papier que vous venez de jeter par terre ! "... " Monsieur, veuillez descendre du toboggan destiné aux enfants et non aux adultes !" ... Voilà le genre de messages que les Hyérois vont bientôt entendre dans le Jardin Denis, juste à côté de la Place Clémenceau. La mairie de Hyères va en effet tester, d’ici le vendredi 7 juin et jusqu'à la fin du mois, une "caméra de vidéosurveillance parlante" ! Un haut-parleur a été installé sous la caméra et les policiers municipaux, chargés de visionner les images, pourront réprimander en direct les contrevenants.

Avec ce dispositif, la mairie veut lutter plus efficacement et plus rapidement contre les incivilités. "Le haut-parleur est là pour réprimander, avertir et conseiller. C’est un dialogue pédagogique que l'on veut instaurer" précise précise Jean-Pierre Giran, le maire LR de Hyères. "S’il n’y a que la caméra de surveillance, on constate l’infraction mais il faut ensuite mobiliser une patrouille de la police municipale. Avec le haut-parleur, on constate, on prévient tout de suite la personne qui peut réagir immédiatement " explique l'élu. Mais si le contrevenant ne « répare » pas son incivilité, la police municipale peut alors se déplacer pour verbaliser la personne.

Pour le moment, une seule des 200 caméras de Hyères est équipée de ce haut-parleur. Mais si le dispositif est efficace, il pourrait être déployé sur d'autres caméras stratégiques de la ville. C’est la première fois qu’une caméra de vidéosurveillance parlante est testée dans le Var.