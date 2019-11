La ville de Jargeau dans le Loiret a enfin trouvé son médecin !

Jargeau, France

Tout vient à point à qui sait attendre, même quand on cherche sans succès un médecin pour s'installer en milieu rural. C'est ce qui se passe à Jargeau, qui après plus de deux ans de recherches infructueuses, vient de trouver un médecin libéral volontaire pour ouvrir un cabinet sur la commune.

Le nouveau médecin ouvrira son cabinet début janvier, le temps de quitter son poste d'urgentiste à Orléans. Le maire Jean-Marc Gibey a annoncé la bonne nouvelle cette semaine au conseil municipal.

Une vidéo avec les habitants pour vanter la commune

La commune peinait à résoudre son problème de médecin, depuis de longues années, elle avait même tourné en juin 2017 une vidéo avec les habitants et l'aide de la société de production C Tout Vu, diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site de l'Agence Régionale de Santé, pour séduire un candidat à l'installation.

Ca a fini par marcher, deux ans après. Et ça a quand même été une surprise, raconte le maire : "cet été j'ai reçu un appel, d'un médecin qui voulait quitter son poste aux urgences d'Orléans et s'installer comme médecin libéral. Il avait vu notre annonce sur le site de l'ARS, qui contenait un lien vers la vidéo que nous avions tournée en 2017 avec les habitants, pour vanter les attraits de la commune".

Quatre médecins à Jargeau en 2020

Entre les deux hommes, le courant est passé, la mairie a aussi aidé le praticien à trouver un local pour installer son cabinet, et l'affaire est maintenant sur les rails. "Nous aurons donc en 2020 quatre médecins sur la commune, puisqu'il n'en restait plus qu'un, et qu'entre-temps nous avons bénéficié aussi du déménagement du centre de santé de la communauté de communes de Chateauneuf sur Loire à Jargeau, avec deux médecins salariés. Mais eux avaient déjà leurs patients et pas forcément des habitants de la commune" explique Jean-Marc Gibey.

Quatre médecins, c'est bien, il en faudrait un de plus. "Mais maintenant on se dit que c'est possible, puisqu'on voit que tout peut arriver !"