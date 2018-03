Indre-et-Loire, France

Il n'y aura plus de cirque avec des animaux dans la ville de la Riche. Le maire, Wilfried Schwarz, a fini par se laisser convaincre par les arguments des militants qui dénoncent l'exploitation des animaux. "Petit à petit, l'idée a fait son chemin. _Je pense qu'en matière culturelle, les villes peuvent faire mieux que des cirques à cinq euros, qui ne sont pas qualitatifs et qui exploitent des animaux_. J'ai aussi trouvé détestable et inutile une exposition récente de requins dans des aquariums."

Les dirigeants de La Riche-Soleil ont aussi accepté l'idée de ne plus recevoir de cirque avec animaux sur le parking de leur centre commercial, un terrain privé à propos duquel la mairie ne pouvait pas prendre d'arrêté. La mairie de la Riche va d'ailleurs leur proposer d'accueillir d'autres spectacles, plus culturels, sur leur parking, en lien avec les associations municipales.

Un festival international du cirque sans animaux?

Wilfried Schwarz aimerait maintenant convaincre ses collègues de la métropole d'adopter la même mesure, y compris lors de la seconde édition du festival international du cirque, fin septembre 2018 à Tours. "Lors de la première édition, déjà, j'avais dit à mes collègues que les numéros les meilleurs, les plus qualitatifs, étaient ceux sans animaux. Donc là-aussi, il faudrait que l'idée fasse son chemin et qu'on arrive à un festival du cirque sans animaux sur la Métropole de Tours. Je crois que c'est possible."