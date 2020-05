La ville de La Riche ferme ses deux ateliers de couturières bénévoles

La ville de la Riche fermera ce jeudi ses deux ateliers de couturières bénévoles. Des ateliers de fabrication de masques en tissu qui étaient depuis fin mars ouverts au sein de la mairie et de la salle des fêtes de la commune, en lien notamment avec l’Association des couturières masquées du Centre-Val-de-Loire.

On considère que ça devient un travail - Wilfried Schwartz, maire de La Riche

Une décision pleinement assumée par le maire de La Riche, Wilfried Schwartz. "Nous pensons qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps de l'urgence qui nécessitait une mobilisation extraordinaire des bénévoles et puis un temps où l'on voit bien que la nécessité de se fournir en masques va s'ancrer dans une certaine durée. Et à partir de là, on considère que ça devient un travail et comme tout travail, il mérite qu'il y ait un salaire en face".

Pour les besoins futurs de sa ville en masques, il envisage donc plusieurs pistes. Passer par des salariés embauchés sous contrat via le CCAS de la commune. Ou par des couturières déjà installées ou qui pourraient l’être dans les prochains mois.

50 000 masques fabriqués dans ces deux ateliers

50 000 masques en tissu ont été fabriqués bénévolement depuis fin mars dans ces deux ateliers, dont 15 000 à destination des habitants de La Riche. Parmi ces derniers, 8000 ont déjà été distribués dans les boîtes aux lettres.