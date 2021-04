Vidéo : la ville de La Rochelle chasse les rats avec des furets

La chasse aux rats vient de se terminer à la Rochelle dans le quartier de Mireuil. C'est la troisième fois que la société Ratilla, basée dans l'Ain , intervient pour la ville, pour une opération de dératisation 100% écologique, en utilisant des furets.

Des furettes et des chiens pour piéger les rats

Cette fois, il s'agit de faire le ménage sur le site du "jardin paradis vert" qui accueille le centre socioculturel du quartier de Mireuil. C'est juste à côté du crématorium de la ville au cœur des jardins familiaux. Le premier travail pour la société Rattila consiste à établir un diagnostic, pour savoir par où passent les rats et où se trouvent leurs terriers. Ils sont venus avec leurs deux chiens terriers, un jeune chiot en apprentissage Ray, et une chienne expérimentée Odyssée. La chienne inspecte les lieux "ou elle remue la queue et on voit qu'il y a du passage, ou alors elle va se mettre à mordre et à gratter et là, ça veut dire qu'on a du rat vivant sur le lieu qu'on cherche" explique Aurélie Dumas coresponsable de la société Rattila.

Si le chien a pisté un rat, c'est au tour des furets d'intervenir. Sylvestre Riondet, qui a crée l'entreprise, est un spécialiste des furets, il en a élevé pendant 15 ans. Pour la chasse aux rats, ils utilisent des furettes albinos , "des femelles plus petites que les mâles, elles pèsent entre 500 et 700 grammes et peuvent se faufiler dans les terriers" raconte Sylvestre. Leur mission est de déloger le rat de son terrier, à charge ensuite pour le chien de le tuer. "En deux-trois secondes, il attrape le rat, et il lui casse la colonne vertébrale, donc ça va très très vite et par rapport aux autres méthodes plus conventionnelles de dératisation on génère peu de souffrances chez le rat" se félicite Sylvestre Riondet.

Furettes et chiens pour traquer les rats © Radio France - Catherine Berchadsky

Bilan, une quinzaine de rats ont été tués et d'autres effarouchés. Coût de l'opération qui a duré trois jours : 950 euros par jour. L'entreprise Rattila a prévu de revenir entre juillet et août, quand ce sera la saison des fraises, pour observer s'il y a de nouveau des rats. Au delà de la mission de dératisation, il s'agit aussi d'éduquer aux bons gestes. Il faut éviter d'attirer les rats en protégeant les conteneurs à compost, et les poulaillers, et en évitant de laisser traîner des déchets ont expliqué les intervenants. L'entreprise de dératisation fait aussi de l'éducation aux gestes de prévention.