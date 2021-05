La ville de Laval lance officiellement son budget participatif

La ville de Laval a officiellement lancé son budget participatif. Jusqu'au 30 juin, vous pouvez soumettre vos idées à la mairie et voir éventuellement vos projets se concrétiser. Au total, l'enveloppe de 400.000 euros a été allouée sur deux ans, soit 5% du budget d'investissement de la mairie. Les projets seront ensuite retenus par une commission mixte, composée d'élus et de citoyens tirés au sort. Puis ce seront les Lavallois qui voteront pour les meilleurs projets.

Améliorer son cadre de vie

Chaque habitant peut proposer un projet dans son quartier. La ville de Laval a été divisée en quatre zones : elle est séparée du nord au sud par la Mayenne et d'ouest en est par la rue de Bretagne, la rue de la Paix ou encore l'avenue Chanzy. Le thème retenu par la mairie est le cadre de vie avec des critères à respecter. Le projet ne doit pas dépasser les 100.000 euros et ne doit pas générer des coûts de fonctionnement. "Ça ne doit pas inclure de créer un poste, d'avoir des achats récurrents qui viendraient alourdir le budget", souligne Marjorie François, adjointe aux solidarités et aux familles à la mairie de Laval.

Les citoyens, les commerçants ou encore les associations peuvent soumettre leurs idées. "L'idée, c'est de se dire : voilà, j'aime beaucoup ce coin de mon quartier, j'aime cette rue. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce qui manque à cet endroit là pour faire que j'aurai encore plus de plaisir à m'y rendre. C'est vraiment le sujet de ce budget participatif et je pense que ça peut amener plein d'idées, des gros projets comme des plus petits projets", précise Marjorie François, adjointe aux solidarités et aux familles à la mairie de Laval.

On a reçu plusieurs projets des aires de jeux inclusives, des aménagements de mise en valeur de Saint-Nicolas ou des bords de la Mayenne.

Marjorie François, adjointe aux solidarités et aux familles à la mairie de Laval

Tous les projets peuvent être proposés : de la simple installation d'un banc, des plantations d'arbres à la création d'une aire de jeux ou l'amélioration d'un bâtiment. La mairie a d'ores et déjà reçu des projets de Lavallois. Certains proposent par exemple d'aménager les bords de la Mayenne ou de mettre en valeur le quartier Saint-Nicolas. Pour soumettre vos idées, rendez-vous sur le site internet de la ville ou directement en mairie. c'est également dans les maisons de quartier, les écoles ou encore dans les bibliothèques . Vous pouvez également écrire à budgetparticipatif@laval.fr.

Cet été, l'ensemble des projets reçus seront étudiés par le service technique de la mairie. Tous ceux qui respectent les critères seront ensuite présentés à une commission mixte en septembre. Elle sera composée de six élus, dont certains de l'opposition municipale, et de six citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Cette commission validera les projets retenus pour les quatre zones de Laval. Les habitants pourront ensuite voter pour un projet pendant la première quinzaine d'octobre.

Ce premier budget participatif, et ses projets qui en découlent, va être mis en œuvre sur les deux prochaines années. Un nouveau budget participatif sera lancé avant la fin du mandat, avec un autre thème. L'année prochaine, la mairie compte également mettre en place un budget participatif pour les jeunes de 12 à 20 ans.