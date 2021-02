La ville de Laval s'équipe d'un crématorium afin de répondre à une demande croissante de crémation

Un crématorium nouvelle génération à Laval entrera en service ce lundi 15 février. C'est le groupe OGF, le leader des pompes funèbres en France, qui en a la charge. Ce projet répond à une demande de crémation de plus en plus importante dans le département.

Ce jeudi, le maire de Laval, Florian Bercault, a inauguré le crématorium de l'agglomération, le deuxième dans le département avec celui de Mayenne. Un projet qui remonte à 2016 mais qui a été repoussé en raison de la crise sanitaire. L'établissement de 15.000 mètres carré aura coûté plus de deux millions d'euros. Un nouvel outil qui répond à un besoin croissant.

Une demande de crémation de plus en plus importante en Mayenne

36% des défunts et familles mayennaises choisissent en effet la crémation. Un chiffre en hausse depuis plusieurs années. Le crématorium de Mayenne ne pouvait plus faire face aux nombreuses demandes, 1.200 crémations par an. Les Mayennais étaient donc obligés d'aller jusqu'à Rennes, Angers ou Le Mans pour trouver de la place. Le crématorium de Laval est donc devenu indispensable.

La direction table sur 700 crémations dès la première année

Le directeur de l'établissement prévoit 700 crémations la première année. En plus de son utilité, c'est un crématorium qui se dit de "nouvelle génération". On y trouve, par ailleurs, une borne de recharge pour les voitures électriques, une salle modulable pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes, une salle de convivialité pour la famille, une fois la cérémonie terminée et un jardin des souvenirs pour y déposer les cendres des défunts.