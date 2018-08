Plus de 2.000 personnes sont attendues ce mardi 21 août dans les rues de Levroux, dans l'Indre, pour l'arrivée de la cinquième étape du Tour de l'Avenir.

Les commerçants de Levroux organisent pour l'occasion le concours de la plus belle vitrine.

Levroux, France

Cette course cycliste est considérée comme "Le Tour de France" des moins de 23 ans. Le Tour de l'Avenir 2018 fait étape en Berry à deux reprises cette année, avec une arrivée et un départ. L'arrivée se fera ce mardi 21 août à Levroux à l'issue de la cinquième étape : les coureurs partent mardi midi de Beaugency (Loiret) à 13h15, pour une arrivée prévue à Levroux (Indre) à 16h17. Mercredi matin, les coureurs partiront du Blanc (Indre) à 10h30 pour la sixième étape, avec une arrivée à Cérilly (Allier) à 14h40.

Le parcours détaillé des 5e et 6e étapes du Tour de l'Avenir - Droits réservés

Bernard Hinault sera présent

L'arrivée se fera au sprint sur l'avenue du Général Leclerc, où la ville est en train de faire installer des dizaines de barrières sur 1 km 200. Le podium sera mis en place au carrefour entre les routes de Valençay et Buzançais. Le quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault sera présent pour l'arrivée des coureurs.

Caroline Fried, adjointe au maire chargée de la culture et chargée de communication © Radio France - Jonathan Landais

"Bernard Hinault vient dîner à Levroux, il sera là pour la remise des prix, il a suivi la course, il était dans l'organisation avec ASO" explique Caroline Fried, adjointe au maire à la culture et chargée de communication pour la commune. "C'est la première fois qu'il y a un tel événement sportif sur la commune, c'est beaucoup d'organisation, mais ça va être exceptionnel je pense !"

Jeux pour enfants et paella géante

Entre 2.000 et 2.500 personnes sont attendues à Levroux pour la journée. Pour l'occasion, les rues ont été décorées avec des fanions et de vieilles bicyclettes multicolores. Il y aura des jeux gonflables pour les enfants. Les commerçants ont aussi lancé le concours de la plus belle vitrine sur le thème du vélo. A partir de midi, une paëlla géante sera également proposée sur la place du marché, par "le fin gourmet levrousain" (réservations au 02.54.35.70.08), avec animation musicale par le groupe Cat J Swing.

