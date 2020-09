La ville de Libourne s'offre une campagne de communication à Bordeaux

"Le coronavirus a été un accélérateur de l'attractivité de Libourne" affirme son maire Philippe Buisson. La ville s'affiche à partir de ce lundi dans les rues de Bordeaux et à partir de jeudi sur le tram pour vanter son attractivité et sa qualité de vie. Interview.

France Bleu Gironde : Pourquoi dites-vous que le coronavirus a accéléré l'attractivité de votre ville ?

Philippe Buisson : On coche toutes les cases. On est à proximité de la métropole de Bordeaux, on est une ville, on a des services publics, des services culturels, des services sportifs, des commerces. Et le confinement a été mieux vécu à Libourne que dans l'hyper-centre de Bordeaux. Aujourd'hui, Libourne apparaît comme une ville agréable à vivre, même si l'on travaille sur la métropole. Ensuite, je crois que la période a été moins néfaste pour nos commerces, même si ce n'est pas un eldorado, car les gens préfèrent faire leurs courses à Libourne où l'offre est satisfaisante, plutôt que rue Sainte-Catherine à Bordeaux dans une ambiance plus peuplée. En cela, le Covid est un accélérateur pour nombre de villes moyennes parmi lesquelles Libourne.

La campagne de communication sur Bordeaux doit vous permettre de transformer l'essai ?

C'est pour expliquer que nous sommes une ville qui peut être une alternative en matière d'habitat. Venez travailler sur la métropole où se trouvent le principal gisement d'emplois et vivre à Libourne. Le foncier y est nettement moins cher que sur la métropole. Vos enfants s'épanouiront à Libourne aussi bien qu'à Bordeaux. Vous serez au milieu des vignes. C'est un message que je souhaite transmettre aux Bordelais. C'est pour cela que l'on va notamment habiller un tram aux couleurs de Libourne avec ce message : "Elargissez votre horizon. Vivre à Libourne peut être votre nouveau pari".

Vous voulez promouvoir l'écologie dans ce nouveau mandat qui débute. Comment cela va-t-il se traduire ?

Il y a toutes les questions liées à la mobilité. Nous allons lancer un grand plan vélo. On va sécuriser la pratique du vélo et cela passera par une mesure : la limitation à 30 km/h à l'intérieur de la bastide. Nous allons également créer des boxes pour garer son vélo sans risque de vol. Sur le train, j'attends la confirmation dans les jours qui viennent de la naissance du RER métropolitain à échéance du mois d'octobre ou novembre avec la ligne qui reliera Libourne à Cestas sans rupture de charge à la gare Saint-Jean à Bordeaux. Vous le voyez, Libourne est une ville attractive pour une nouvelle population et notamment une population métropolitaine.