La ville de Limoges diffuse des déclarations d'amour pour la Saint-Valentin

Depuis ce dimanche minuit, les annonces habituellement affichées sur les 163 panneaux numériques de la ville sont suspendues. A la place, des mots d’amour. Limougeauds, pour cette Saint-Valentin, ouvrez grand les yeux, votre nom figure peut-être en lettres pixélisées.

Déplacer le numérique dans les rues

« On avait vu cette opération sur plusieurs grandes villes de France et on s’est dit que ça pourrait être l’occasion de dynamiser ce qu’on fait habituellement », explique Guillaume Bordas, chargé du pôle numérique de la ville.

D’habitude, pour le 14 février, la Ville de Limoges communique des messages envoyés par les Internautes sur ses réseaux sociaux. Mais à l’heure où les contacts virtuels se banalisent, l’équipe numérique a voulu déplacer ses messages dans la vie en quatre dimensions. « On voulait propager un petit peu d’amour pour ce jour de saint valentin. C’est pour faire plaisir aux gens. »

Dix messages, dix secondes

Depuis une semaine, Guillaume Bordas a reçu dix déclarations. Mais pour participer, l’esprit de synthèse était de mise. « Ces messages durent seulement 10 secondes, donc pour que tout le monde puisse avoir le temps de les lire, on a demandé aux gens de ne pas envoyer plus de 80 caractères. » Moins qu’un tweet, donc.

Pour celles et ceux qui auraient peur de louper un message qui leur est adressé, pas de panique. La traditionnelle campagne de Saint-Valentin limougeaude est maintenue sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour le service numérique de la ville, ces plateformes sont un moyen de cibler un public jeune. « On veut intégrer les limougeauds de demain, et leur montrer ce que la ville peut faire pour eux. »

Parmi les messages, il se pourrait bien qu’une personne reçoive une demande en mariage.