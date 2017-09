La ville de Mandeure propose un atelier de conduite à ses retraités

La commune de Mandeure a proposé pour cette rentrée aux retraités de la commune des ateliers "conduite". Les seniors âgés de plus de 60 ans bénéficient de huit heures de remise à niveau pour le code, et d'une heure de conduite avec un moniteur d'auto-école.

Des sessions de remise à niveau du code de la route sont organisées cette semaine à destination des seniors à Mandeure par l'association Agir Solidarité Franche-Comté. Eliane Netillard, référente de l'association dans le pays de Montbéliard et ancienne monitrice d'auto-école, forme une dizaine de retraités volontaires : "le code de la route a beaucoup évolué, on a pris de mauvais habitudes". Beaucoup des retraités présents lors de la session ont en effet obtenu leur permis dans les années 60 comme Maria : "J'ai du être formé sur une dizaine d'heures, à mon époque l'autoroute n'existait pas!".

Les seniors perdent leur réflexes avec le temps

"Je suis parfois stressé en voiture" reconnaît Jean-Marie, l'un des retraités venu se remettre à niveau. L'homme, âgé de 72 ans, explique qu'il est particulièrement mal lorsqu'il y a des camions sur l'autoroute :"Quand vous avez une grande ligne de camions, vous vous dites est-ce que je vais pouvoir arriver au bout et pouvoir me rabattre? (...) On ralentit c'est sûr mais bon ...". Les seniors perdent certes leur réflexes, mais il faut nuancer le propos selon Eliane Netillard : "les personnes âgées peuvent se révéler aussi dangereuses que des jeunes". Selon les chiffres de la sécurité routière en France, en 2016 597 jeunes âgés de 18 à 24 ans sont morts sur la route contre 566 personnes âgés de 75 ans et plus.

Faut-il interdire le permis aux seniors?

Pour Eliane Netillard "c'est très compliqué'. Selon l'ancienne monitrice d'auto-école, priver une personne âgée de permis c'est la priver de son autonomie, et la tenir exclue de la société : "Mettez-vous à la place d'un homme ou d'une femme qui habite dans le Haut-Doubs, et à qui on dit tu ne peux plus conduire? C'est très difficile". D'autre part il est très difficile de faire accepter à un senior le fait qu'il ne puisse pas conduire souligne la référente de l'association Agir Solidarité : "J'ai eu personnellement à devoir dire à mon père d’arrêter de conduire. Il n'y voyait plus clair. Mais il me rouspétait, il me disait "mais tu vas pas m'apprendre à conduire".

Un certificat médical pour les plus de 70 ans?

La France est l'un des rares pays d'Europe où on obtient le permis de conduire à vie. En Suisse par exemple, les conducteurs doivent passer un certificat médical pour pouvoir conduire après 75 ans. Un sénateur français, Yves Détraigne, avait déposé une proposition de loi dans ce sens en 2013, mais la proposition avait été rejetée.