La Ville de Manosque va tester l'extinction de l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin

Dans le contexte d'appel à la sobriété énergétique, la Ville de Manosque décide de réduire ses dépenses. A partir du 3 janvier prochain ne soyez pas surpris de voir beaucoup moins de lampadaires éclairés. Une expérimentation d'extinction de l'éclairage public va débuter de minuit à 5 heures du matin. Cela veut dire que 75% des lampadaires du parc communal seront éteints pendant cette période à différents endroits de la ville. En revanche le centre-ville et les grands axes de circulation ne sont pas concernés.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué le maire Camille Galtier explique : "Cette expérimentation répond d’abord à la crise énergétique et à notre devoir d’exemplarité en tant que commune. La mesure permettra de réduire notre consommation inutile d’électricité, d’économiser plusieurs milliers d’euros sur les prochaines factures, et donc de préserver les finances de l’Agglomération et ses capacités d’investissement, tout en réduisant la pollution lumineuse qui nuit à la biodiversité et impacte la santé publique."