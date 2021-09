La Ville de Marseille garde un œil sur l'hôtel de Cabre, en vente sur Le Bon Coin

Le plus vieux bâtiment de Marseille est à vendre. L’hôtel de Cabre, situé près de la place Bargemon, date de 1535 et est mis à prix à 1,2 million d’euros sur le site d'annonces Le Bon Coin. La bâtisse appartient aujourd'hui à un privé mais la Ville surveille de près la vente.

C'est un bâtiment emblématique de Marseille : l'hôtel de Cabre, dans le 2e arrondissement près du Vieux-Port et de la place Bargemon, est en vente depuis quelques jours sur le site Le Bon Coin. Classé monument historique, la bâtisse date de 1535 et a survécu à tous les événements de l'histoire comme au bombardement nazi de 1943.

La Ville ne savait pas que le propriétaire souhaitait la vendre au prix de 1,2 million d'euros et c'est pour cette raison qu'elle assure qu'elle va surveiller la vente. Pour pouvoir préempter le bâtiment ? Eric Méry, conseiller municipal délégué à la stratégie patrimoniale, à la valorisation et à la protection du patrimoine municipal, ne dit pas non mais il reste prudent.

Ce mardi matin, il visite les lieux : "La Ville souhaite avoir tous les éléments en main pour pouvoir prendre une décision. On a la possibilité de préempter ce bien et normalement, ces décisions de préempter ce bien, elles interviennent quand on sait que ce bâtiment va être vendu, c'est à dire quand il y a une offre d'achat. On va le visiter avant même que cette possibilité soit évoquée."

Le bâtiment a été déplacé d'environ 15 mètres et tourné de 90 degrés pour qu'il s'aligne sur la Grand Rue. © Radio France - Corrine Blotin

L'immeuble, d'une surface de 223 mètres carrés, est aussi composé d'un local commercial de 66 mètres carrés au rez-de-chaussée, ainsi que d'une réserve en sous-sol. C'est un salon de coiffure qui occupe actuellement les lieux.