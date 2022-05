La ville de Marseille part en guerre contre le stationnement sauvage

La ville de Marseille part en guerre contre les voitures ventouses et le stationnement sauvage et dangereux. Un véritable fléau qui complique encore une circulation souvent saturée. Depuis plusieurs mois, la mairie mobilise davantage de moyens notamment pour la vidéo verbalisation mais aussi des agents pour verbaliser et des équipes pour enlever les véhicules mal-garés.

Des opérations d'envergure ont aussi lieu une fois par mois en centre-ville comme ce mercredi autour de la gare Saint-Charles avec 50 policiers municipaux et 10 camions grues de la fourrière.

70 PV et 10 véhicules enlevés par heure pour stationnement gênant !

Le stationnement sauvage est un véritable fléau à Marseille. A preuve les chiffres avancés par la mairie. 70 verbalisations dressées pour stationnement dangereux et 10 véhicules enlevés par heure ! Soit 70.000 PV et 7.000 mises en fourrière depuis le 1er janvier auxquels s'ajoutent 3.000 voitures ventouses par an. "Les Marseillaises et les Marseillais sont exaspérés", assure Yannick Ohanessian. L'adjoint au maire de Marseille, chargé de la tranquillité publique plaide pour une tolérance zéro, "il y a des véhicules et des deux-roues motorisés garés partout sur nos trottoirs et les espaces piétons et nous disons que ce n'est plus possible. On a besoin d'avoir des espaces plus apaisés et donc nous le disons et nous multiplions les opérations. Nous allons continuer sur cette voie là, parce qu'on en a besoin et les Marseillaises et les Marseillais nous le demandent".

Un stationnement gênant ou dangereux peut coûter cher au propriétaire du véhicule à savoir 135 euros d'amende et 135 euros d'enlèvement de fourrière.

