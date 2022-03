La Ville de Marseille promet qu'il n'y aura plus de précaires énergétiques d'ici 2030

La précarité énergétique, c'est quand vous consacrez plus de 8 % de vos revenus pour vous chauffer ou que vous ressentez le froid. Quand on sait qu'il y a 40.000 logements indignes à Marseille, on mesure le défi. 50.000 foyers sont en précarité énergétique : ils payent de trop grosses factures de chauffage ou alors le plus souvent ils ne se chauffent plus l'hiver et souffrent du froid. Une urgence, plus que jamais, avec l'explosion du coût de l'énergie.

Objectif ambitieux : éradiquer la précarité énergétique d'ici 2030 !

La majorité municipale de gauche s'associe à l'organisation non gouvernementale "Stop à l'exclusion énergétique" dont font partie Emmaüs et ATD Quart Monde et dont la marraine est Emmanuelle Béart. L'association dispose d'un fond d'un million d'euros. Elle veut mettre à disposition des plus précaires une aide de 5.000 euros pour qu'il n'y ait pas de reste à charge lors des rénovations. Comme l'explique son directeur général, Gilles Berrault, "quand on a 10 euros par jour pour vivre, on ne peut pas se projeter. Il faut financer à 100% les rénovations". "Stop à l'exclusion énergétique" va piloter, accompagner, fédérer, former l'ensemble des acteurs : locataires, propriétaires, bailleur sociaux, artisans... "C'est pas simple" rappelle Gilles Berrault "un dossier pour un foyer en grande précarité, c'est au moins une douzaine de dossiers à faire converger. C'est très technique".

La honte de ne pas se chauffer

Il faut d'abord recenser ceux qui ont fait une croix sur le chauffage. Isabelle Bordet l'adjointe en charge du logement dans le 1er et 7e arrondissement sait que la tâche est immense : "On a des gens qui ont honte de vivre dans de pareilles conditions. J'ai reçu une jeune maman qui n'a pas de chauffage avec son bébé. Un simple soufflant électrique. Il faut donc aussi leur rappeler que c'est un droit ! Et imposer aux propriétaires d'installer un chauffage".

Logements du coeur de Marseille. Autant de passoires énergétiques. © Radio France - Christophe Van Veen

Dans le quartier de Belsunce (1e arrondissement), le thème du logement mal isolé fait sortir de ses gonds Eric. "C'est la cour des miracles ici. Le tiers-monde. On ne chauffe pas. Pourquoi faire ? Pour chauffer les mouettes ? Quand on pense que certains propriétaires sont bien en place à Marseille et ont largement de quoi faire les travaux sans les aides..."

Rosa ne croit pas aux dispositifs annoncés de subvention des travaux. Son propriétaire a vu les loyers bloqués par la Ville mais ça ne change rien. "Moi je veux payer et avoir un bon logement. Il ne fera jamais les travaux. L'hiver, je ne chauffe pas. On a très froid avec les enfants. Quand le plus petit a trop froid, il ne se réveille pas et il ne va pas à l'école. Ce serait gaspiller de chauffer. Les murs ne retiennent rien". La mère courage élève seule ses six enfants âgés de 6 ans à 25 ans. "Je leur dis de mettre des chaussettes et des pulls pour dormir. On rajoute des couettes".

Ne pas taper sur tous les proprios !

"Facile de taper sur les propriétaires", nous dit Guillemette qui possède un immeuble avec sa mère dans le quartier. Elle a rénové son bien il y a vingt ans et elle reconnaît que c'est aujourd'hui une passoire thermique. "Vous avez le propriétaire qui ne fait rien, qui laisse pourrir et qui attend que la ville paye. Là il y a urgence. Et puis, vous avez d'autres propriétaires comme nous qui n'ont pas les moyens et qui ne seront pas ou peu aidés. C'est une réalité." Guillemette avoue guetter avec pas mal d'angoisse chaque nouveau dispositif imposé.

Le problème énergétique est partout

La Ville va s'appuyer sur l'expérience de gens de terrain, comme Kheira par exemple, pour repérer les grands précaires énergétiques. Depuis 2014, Kheira Miloud promène HAPI, un "conteneur pédagogique" en PACA pour expliquer les économies d'énergie possibles et régler les problèmes au cas par cas. 200.000 personnes y ont défilé. D'après elle, le problème est partout à Marseille, pas seulement les quartiers des cités. "Même au Roucas, vous avez des problèmes de rénovation. A la Cayolle, à la Soude... Même les coeurs de village comme Mazargues. Vous avez des impayés d'énergie. J'ai vu des gens qui se chauffent avec du charbon. En 2022 !"

Depuis peu, on voit des travaux de réhabilitation dans le quartier de Belsunce. © Radio France - Christophe Van Veen

Marie-Maud Gérard fait partie de l'association Geres - la solidarité climatique en action - basée à Aubagne. Elle suit une centaine de familles sur Marseille. "On voit que certains ne se chauffent plus pour ne pas avoir d'impayés". L'état des logements y est pour beaucoup."Vous avez beaucoup de vitres cassées. Des chaudières qui ne fonctionnent plus. Certes on est dans le sud, mais quand on rentre dans les appartements, il y fait froid. Moins de 15 degrés. Et l'été, ça peut monter à 35 degrés." Impliquée dans la réflexion de la ville de Marseille, Geres, qui intervient par exemple à La Cabucelle (15e) , propose des travaux de premier niveau. Limiter les consommations d'eau et d'électricité grâce à "une éducation à l'énergie". Traquer les fuites d'eau. Calfeutrer les bas de porte, les fenêtres. Bref, ces petits travaux font déjà baisser les factures et autorisent à se chauffer sans peur de la douloureuse, on apprend à ne plus jeter la chaleur par les fenêtres.