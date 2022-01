La ville de Marseille recherche des bénévoles pour la Nuit de la solidarité le 20 janvier

L’idée de la Nuit de la Solidarité est née aux Etats-Unis, mais est apparue en France il y a quelques années, comme à Metz et Paris. Cette année, cette opération a lieu le 20 janvier, dans 19 villes de France dont Marseille. Une grande opération de dénombrement des personnes sans-abri menée conjointement par l’État et la ville, aux côtés d’associations de lutte contre la précarité, qui repose en grande partie sur la mobilisation massive des citoyens. Plus de 1500 bénévoles sont nécessaires pour cette première à Marseille, pour venir en aide aux équipes et aux professionnels du secteur social.

Pour savoir qu'il manque des places d’hébergement à Marseille, il suffit de se balader dans la rue

Avec 4500 places d’hébergement à Marseille et 14 000 personnes qui y ont eu recours l’année passée, le calcul est vite fait, et Audrey Garino, Adjointe au Maire de Marseille en charge de la solidarité, l’admet facilement : "Pour savoir qu'il manque des places d’hébergement à Marseille, il suffit de se balader dans la rue ou de prendre son téléphone et d'essayer d'appeler le 115. Par contre pour savoir si il manque davantage de places pour des familles, des femmes seules, des personnes âgées ou des mineurs isolés, on a besoin d'avoir des données un peu plus affinées, plus consolidées".

D'où ce questionnaire distribué le 20 janvier par des bénévoles accompagnés de référents, il s’agira de recueillir des informations sous couvert d’anonymat, comme l’âge, le sexe, la composition familiale. L'objectif étant de mieux connaitre le public des sans-abris, d’évaluer leurs besoins pour lutter plus efficacement et mieux orienter les politiques publiques. Si vous souhaitez participer en tant que bénévole, vous devez vous inscrire sur le site de la Nuit de la Solidarité.