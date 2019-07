La ville de Marseille se dote de nouveaux moyens pour lutter contre les tags et les graffitis

Marseille, France

Graffitis, tags, quelque soit le nom qu’on leur donne, aucune commune n’est épargnée par ce fléau, et Marseille tout particulièrement. Les habitants peuvent signaler la présence de graffitis et demander leur enlèvement via Allô Mairie (0810 813 813). Les graffitis sur le domaine public sont traités dans les 5 jours, mais en ce qui concerne les tags injurieux, obscènes ou racistes, c’est beaucoup plus rapide, cela peut être fait dans les 3 heures qui suivent la signalisation. Mais ces interventions ont un coût, élevé: Jusqu'à 1 million d'euros par an pour la ville et pour les contribuables.

9 véhicules hybrides dont un 100% électrique

C'est la société HTP qui a remporté le nouvel appel d'offre. Avec une flotte de 9 véhicules hybrides, dont un 100% électrique, les agents opèrent par "hydrogommage", c’est-à-dire par rinçage haute pression «électrique, Un procédé non polluant, plus respectueux pour l'environnement et surtout "beaucoup moins bruyant que le sablage" affirme Marie-Louise Lota, l’adjointe déléguée aux emplacements publics " cela nous a permis d’élargir les horaires d'intervention, de 6h à 21h afin de moins gêner les riverains". Autre nouveauté , les tags en hauteur vont pouvoir être traités, ce qui, aussi étonnant que cela puisse paraître, n’était pas le cas jusqu’à présent poursuit Marie-Louise Lota: "il y a eu des tags injurieux qu'on n'a jamais pu enlever parce qu'on n'avait pas le professionnel adapté à cela".