La Ville de Marseille veut résilier le bail de la Villa Valmer

Le bras de fer continue à Marseille avec la ville d'un côté et le promoteur de la Villa Valmer de l'autre. La Ville de Marseille annonce ce mercredi qu'elle veut résilier le bail emphytéotique (bail de longue durée) de 60 ans accordé à un promoteur pour la Villa Valmer. La municipalité dénonce un manquement répété à plusieurs obligations.

La Villa Valmer est bâtisse emblématique de la corniche Kennedy, que les Marseillais connaissent bien. Datant du 19e siècle, la Villa était propriété de la Ville avant que l'ancienne municipalité de Jean-Claude Gaudin ne la cède au privé avec un bail de 60 ans, juste avant les élections municipales de 2020.

Une bâtisse du 19e siècle transformée en hôtel de luxe

C'est alors un projet d'hôtel de luxe avec piscine qui est annoncé. Lors de la campagne électorale des municipales, le Printemps Marseillais en avait fait l'un de ses chevaux de bataille accusant les élus sortants d'avoir bradé "les bijoux de famille". Depuis son installation, l'actuelle municipalité n'a jamais caché qu'elle souhaitait récupérer ce bâtiment symbole du patrimoine marseillais.

Le dossier s'est accéléré l'an dernier, quand une partie de la Villa Valmer a été détruite par des ouvriers du promoteur, lors de travaux non autorisés dans le permis de construire. La Ville de Marseille avait alors demandé l'arrêt des travaux de construction de l'hôtel de luxe. Depuis, la municipalité dénonce des "manquements répétés et avérés" du porteur de projet et explique que "les atteintes portées au patrimoine sont innaceptables".

Le dossier sera à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal.