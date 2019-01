La Ville de Mayenne a un projet ambitieux pour valoriser le site Roullois, celui de l'ancien hôpital

Mayenne, France

Tout se fait en concertation avec les habitants précise la municipalité. Une vingtaine d'entre eux participent d'ailleurs régulièrement à des réunions avec des architectes et des urbanistes nantais pour imaginer, à terme, le site Roullois, à proximité du centre-ville historique et de la rivière.

Aujourd'hui, on y trouve une maison de retraite et un centre d'accueil pour les migrants. L'aventure commence à peine, sur ce terrain de 7 hectares qui deviendra d'ici 2025 un agréable cadre de vie pour attirer de nouveaux habitants, des jeunes, des familles.

Rénovation du bâti existant, voies piétonnes, logements, services, commerces, lieux de travail partagé, gestion raisonné des déchets et de l'eau et aménagement des rives de la Mayenne pour les transformer en promenade.

Jérémie Goëllou est l'un des architectes qui travaille sur ce dossier : "c'est l'ouverture d'un site sur le centre. Il faut révéler l'habitabilité de ce site, donner envie aux gens d'y venir vivre et travailler, concurrencer l'offre pavillonnaire. Il ne faut pas le penser comme un quartier à part entière mais une excroissance du centre déjà existant".

C'est donc un ambitieux projet qui se veut une référence dans le domaine du développement durable, à l'image de ce qui est en train de se faire au quartier Ferrié à Laval.

La mairie de Mayenne espère que tout sera finalisé l'an prochain pour permettre le début du chantier et faire du futur éco-quartier Roullois la vitrine du dynamisme de la ville.