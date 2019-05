La Ville de Mayenne lance un programme de réhabilitation de sa Notre-Dame, "notre âme à Mayenne" selon le prêtre

Mayenne, France

Il n'y a pas que Notre-Dame à Paris qui a besoin d'être rénovée. Notre-Dame à Mayenne également, pas pour les mêmes raisons évidemment.

Il arrive que des petits morceaux de pierre tombent sur le sol, depuis le haut de la nef © Radio France

La municipalité avait demandé, il y a quelques mois, à un cabinet d'études spécialisé un diagnostic complet. Un document détaillé qui pointe les affres dont souffre la basilique. Michel Angot est le maire de Mayenne : "je pense qu'un traitement préventif est plus approprié qu'un traitement curatif. Beaucoup d'habitants m'ont demandé dans quel état se trouve aujourd'hui leur Notre-Dame. Il est important de la protéger, de la préserver, de la tenir en bon état car c'est une belle construction".

Notre-Dame de Mayenne, c'est notre âme à Mayenne", le père Perdrix

Le montant des travaux est estimé à 1 million d'euros. Le chantier doit durer plusieurs années sous la responsabilité d'un architecte du patrimoine. Et c'est vrai que l'édifice a vraiment besoin d'être réhabilité estime le Père Pierre-Marie Perdrix : "on a un problème récurrent avec de l'eau par infiltration. Dès qu'il y a un orage, il y a une flaque qui se forme. La fiente des pigeons bouche les chenaux et l'eau passe par-dessus et s'infiltre dans les murs, ce qui fragilise la structure. Ce n'est même pas une question. Il faut entretenir Notre-Dame, notre âme de Mayenne"

des traces de moisissure dans la crypte de la Basilique © Radio France

La première tranche des travaux, qui concerne la crypte de la Basilique, pourrait démarrer à la fin de l'année ou début 2020.

au sol dans la crypte, de gros problèmes d'humidité et d'infiltration d'eau © Radio France

►►Le père Pierre-Marie Perdrix détaille les problèmes dont souffre la Basilique