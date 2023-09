La ville de Metz crée un refuge pour les femmes victimes de violences

La mairie de Metz a annoncé jeudi 14 septembre la création d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. L'espace Suzanne Noël sera inauguré en novembre, à côté du CCAS, rue du Wad Billy, près de la Porte des Allemands. Cette création est le fruit d'une réflexion de plusieurs mois, entamée après le drame de Borny en juin 2021 quand un homme avait tenté d'assassiner sa femme , alors même qu'un signalement de violences avait été fait à l'époque. Une tentative de féminicide qui aurait peut-être pu être évitée avec davantage de communication et de concertation dans toute la chaine de prise en charge. "Des trous dans la raquette" pointe le maire de Metz François Grosdidier.

Gertrude NGO KADLJOP, Khalifé KHALIFE, François GROSDIDIER et Nathalie COLIN-OESTERLE © Radio France - Clément Lhuillier

Accompagnement d'urgence et dans la durée

Dans ce lieu, les femmes victimes de violence trouveront "sécurité et confidentialité" indique le maire. Elles bénéficieront de personnels formés et dédiés ainsi que de l'accompagnement nécessaire pour toutes leurs démarches : dépôt de plainte, hébergement d'urgence (en lien avec le bailleur social Est Habitat), prise en charge des enfants, aide sociale et financière… Une sorte de guichet unique pour aider les femmes dans ces démarches qui ressemblent trop souvent à un "parcours de combattantes" pointe l'adjointe en charge du droit des femmes, Gertrude Ngo Kaldjop qui a également souhaité impliquer les associations qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales. "L'objectif est que la personne ne soit jamais lâchée jusqu'à retrouver une totale autonomie" insiste François Grosdidier.