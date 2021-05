La ville de Meylan écrit à Emmanuel Macron pour s'opposer à la construction d'une église intégriste

Lors du conseil municipal de ce lundi 10 mai, les élus, de tous bords, majorité et opposition confondue, ont adopté à l'unanimité un vœu, destiné au Président de la République, à qui il sera envoyé par courrier dans les prochains jours.

Il fait allusion au projet de la Fraternité Saint Pie X, issue du courant intégriste Monseigneur Lefèvre et proche de Civitas, de construire, dans le parc de 1, 5 hectare de son école hors contrat, une église de 650 mètres carrés, pouvant accueillir 299 personnes.

Permis de construire validé

Attaqué par l'association meylanaise de gauche, Meydia, le permis de construire a été validé le 15 avril dernier par le tribunal administratif de Grenoble. Pour la mairie de Meylan, cette construction est, selon elle, dangereuse pour la République et la démocratie. Si Meydia décide de faire appel -et l'association a jusqu'au 15 juin pour le faire- le mairie se joindra à cet appel.

L'entrée de l'école hors contrat de la Fraternité Saint Pie X © Radio France - Véronique Pueyo

Vœu adopté à l'unanimité et envoyé à Emmanuel Macron

Dans ce vœu adopté à l'unanimité, on peut lire ces phrases : "Alors même que le projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme est en débat au Parlement, comment accepter qu’un tel groupe niant régulièrement les valeurs de notre République puisse impunément construire un tel lieu de culte, transformant ainsi une petite école hors contrat d’une trentaine d’élèves en un lieu de culte et un lieu de conférence politiques pour des centaines de personnes, accroissant son rayonnement en s’agrandissant ?"

Et le vœu continue ainsi : " Monsieur le Président de la République, vous rappeliez cet automne votre volonté de donner à l’Etat de davantage "de moyens d’agir contre ceux qui veulent déstabiliser" la République. ». Ce projet de la FSSPX à Meylan illustre précisément cette lutte que vous décriviez alors contre « des écarts répétés avec les valeurs de la République », de « l'endoctrinement et par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. »

Le soutien des parlementaires isérois

Philippe Cardin et son conseil demandent donc au Président de la République "l’appui des services de l’Etat pour examiner _notamment le bien-fondé et l_a légitimité du financement d’un tel projet, l’agrément d’une telle association et le respect des règles s’appliquant à l’école hors contrat."

Le maire, divers gauche, rappelle que la Fraternité Saint Pie X avait organisé, il y a quelques années, une conférence intitulée : "Les droits de l'homme : comment et pourquoi les combattre."

Le maire explique qu'il a reçu le soutien de 9 députés LREM et du sénateur EELV, Guillaume Gontard. Ces parlementaires isérois ont écrit, respectivement, au ministre de l'Intérieur et des cultes et au premier ministre dans ce sens. "Cela prouve qu'un front républicain existe et je les remercie pour ce soutien" se réjouit Philippe Cardin.

Le permis de construire a été affiché sur les murs de l'école © Radio France - Véronique Pueyo

L'ancien maire de Meylan réagit

De son côté, l'ancien maire de Meylan, Jean Philippe Blanc, élu en 2017 et battu dès le premier tour aux municipales de 2020, a tenu à faire quelques précisions.

"Lorsque je suis élu le 22/10/2017, l’instruction du permis de construire est close" nous écrit Jean-Philippe Blanc. Et il poursuit : "Il ne manque que la signature. J’ai vérifié avec le service urbanisme que les règles avaient toutes été respectées (...) Dans le cadre de la continuité républicaine, plus rien ne s’opposait à cette signature. Si j’avais refusé de signer ce permis de construire, ce ne serait pas aujourd’hui l’association MeyDia qui serait condamnée mais la commune." Et il termine ainsi : " Les positions de Meydia association Meylanaise et soutien du Maire actuel (à l’époque dans l’opposition) n’ont aucun rapport avec les règles d’urbanisme qui sont toutes respectées (...) La décision de Monsieur Cardin d’interpeller l’état est une décision purement politique qui ne doit en aucun cas impliquer la commune et encore moins ses prédécesseurs à la Mairie."

Enfin, rappelons que la Fraternité Saint Pie X s'est refusée à tout commentaire depuis le début de la polémique autour de la construction de son église.